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Токаев поговорил с Путиным по телефону

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  • 8.01.2022, 13:12
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Токаев поговорил с Путиным по телефону

Правители запланировали еще одно мероприятие в рамках ОДКБ.

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев поговорили по телефону и договорились в ближайшее время провести онлайн-саммит ОДКБ, сообщает ВВС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Токаев рассказал Путину, что обстановка в стране "развивается в сторону стабилизации" и поблагодарил российского президента "за оказываемую помощь со стороны партнеров по ОДКБ и особенно - Российской Федерации".

В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.

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