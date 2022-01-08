Токаев поговорил с Путиным по телефону

Токаев поговорил с Путиным по телефону8
- 8.01.2022, 13:12
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Правители запланировали еще одно мероприятие в рамках ОДКБ.
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев поговорили по телефону и договорились в ближайшее время провести онлайн-саммит ОДКБ, сообщает ВВС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Токаев рассказал Путину, что обстановка в стране "развивается в сторону стабилизации" и поблагодарил российского президента "за оказываемую помощь со стороны партнеров по ОДКБ и особенно - Российской Федерации".
В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.