Урок казахского: с чего началась революция 11 Артем Черников

8.01.2022, 13:34

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Артем Черников

Если поднажмем, то 2022 год будет нашим.

На сегодняшний день одной из главных тем мировых новостей являются протесты в Казахстане. Белорусы с сопереживанием наблюдают за происходящим и верят, что казахи добьются своего. Некоторые удивляются, что события развернулись мгновенно. Но на самом деле весь 2021 год в Казахстане был сезоном забастовок.

Режим, в котором живут казахи, имеет схожесть с белорусским. Низкие зарплаты, отсутствие свобод и практически бессменная диктатура. И вовсе неудивительно, что там полыхнуло. События в Казахстане подтверждают тот факт, что авторитарный режим в 21 веке практически невозможен. В мире, где большинство стран выбрали путь демократии, автократам выдерживать все сложнее.

Рабочие Казахстана будто весь 2021 год готовились к началу 2022 года. И они достойно показали, что движение рабочих является движущей силой протестов. Основной точкой забастовок стала богатая нефтью Мангистауская область на западе Казахстана, где рабочие нефтяной отрасли отказывались выходить на рабочие места.

В июне 2021 рабочие приостановили работу и выдвинули достаточно популистические требования: повышение зарплаты, частичная оплата путевок в санатории для сотрудников, работающих с токсичными парами; компенсации за тесты на COVID-19 и молоко за вредность.

В Мангистауской области зарплаты не хватает даже на то чтобы покрыть элементарные базовые расходы, поэтому забастовки в Казахстане были лишь вопросом времени. Рабочие 21 июня предупредили руководство, что прекратят работу, если их требования, в том числе удвоение заработной платы, надбавка за работу в праздничные дни и доступ к санаториям, не будут выполнены.

Через неделю менеджмент частично удовлетворил требования, согласившись поднять зарплату на 50 процентов, выписать премии и выплатить сотрудникам премиальные в размере 146 тысяч тенге (около 340 долларов США) для посещения санаториев.

Уже через месяц еще две компании присоединилась к забастовочному движению Казахстана. Жанаозенские рабочие компании Oilfield equipment and service и «Актауской Нефтяной Сервисной Компании» объявили забастовку 21 июля, настаивая на повышении зарплат и обеспечении сотрудников едой на рабочих местах. А неделей позже рабочие компании Industrial Service Resources, которая занимается сборкой оборудования и ремонтом нефтяных скважин, заявили, что будут бастовать до тех пор, пока их заработная плата не увеличится вдвое

В компании «МунайСпецСнаб», которая перевозит товары для «Озенмунайгаза» и «Озенмунайсервиса» рабочие также поддержали стачку — они прекратили работу 15 июля. Основное требование - удвоить зарплаты.

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