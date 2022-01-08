В Алматы военные обстреляли журналиста «Дождя»: видеофакт

В Алматы военные обстреляли журналиста «Дождя»: видеофакт8
- 8.01.2022, 14:36
- 4,590
Силовики в форме без опознавательных знаков разговаривали по-русски.
Журналисту российского «Дождя» Василию Полонскому стреляли под ноги в Алматы
Это произошло у морга — неизвестный мужчина пытался перелезть через забор и проникнуть внутрь, но его остановили вооруженные люди без опознавательных знаков, которые охраняют здание.
Увидев, что Полонский записывает видео, они начали кричать на него и стрелять в воздух, а затем в асфальт ему под ноги.
Силовики на видео разговаривают по-русски, в частности слышен их окрик: «Руки!».
С Полонским был фотограф Василий Крестьянинов.