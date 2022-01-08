В Алматы военные обстреляли журналиста «Дождя»: видеофакт 8 8.01.2022, 14:36

4,590

Силовики в форме без опознавательных знаков разговаривали по-русски.

Журналисту российского «Дождя» Василию Полонскому стреляли под ноги в Алматы

Это произошло у морга — неизвестный мужчина пытался перелезть через забор и проникнуть внутрь, но его остановили вооруженные люди без опознавательных знаков, которые охраняют здание.

Увидев, что Полонский записывает видео, они начали кричать на него и стрелять в воздух, а затем в асфальт ему под ноги.

Силовики на видео разговаривают по-русски, в частности слышен их окрик: «Руки!».

С Полонским был фотограф Василий Крестьянинов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».