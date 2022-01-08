Появилось первое видео с белорусскими солдатами на казахстанской земле 8.01.2022, 14:54

Военные и техника выгружаются из российского транспортного самолета.

Прилетевшие в Казахстан белорусские военные охраняют военные объекты этой страны. Об этом сообщает Министерство обороны Беларуси.

Там уточнили, что белорусский воинский контингент «приступил к выполнению задач по охране ряда важных объектов военной инфраструктуры Казахстана».

Видео прибытия белорусского военного контингента опубликовало в своем телеграм-канале РИА «Новости».

Как сообщалось ранее, в Казахстан для участия в урегулировании кризисной ситуации направлена рота из состава 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».