Появилось первое видео с белорусскими солдатами на казахстанской земле
- 8.01.2022, 14:54
Военные и техника выгружаются из российского транспортного самолета.
Прилетевшие в Казахстан белорусские военные охраняют военные объекты этой страны. Об этом сообщает Министерство обороны Беларуси.
Там уточнили, что белорусский воинский контингент «приступил к выполнению задач по охране ряда важных объектов военной инфраструктуры Казахстана».
Видео прибытия белорусского военного контингента опубликовало в своем телеграм-канале РИА «Новости».
Как сообщалось ранее, в Казахстан для участия в урегулировании кризисной ситуации направлена рота из состава 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций.