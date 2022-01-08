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Токаев уволил замсекретаря Совбеза Казахстана

  • 8.01.2022, 15:56
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Токаев уволил замсекретаря Совбеза Казахстана

Азамат Абдымомунов работал в Совете безопасности с 2014 года.

Правитель Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности заместителя секретаря Совета безопасности Азамата Абдымомунова, передают РИА Новости.

Массовые протесты начались в Казахстане 2 января, когда на улицы городов вышли протестующие против повышения в два раза цен на сжиженный газ. Волнения не прекратились и после того, как власти распорядились ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин и вернули цены на прежний уровень.

Как пишет orda_kz, Азамат Абдымомунов работал в Совете безопасности с 2014 года заместителем секретаря Совета безопасности – заведующим секретариатом.

В июне 2015 года распоряжением Нурсултана Назарбаева был назначен заместителем секретаря Совета Безопасности.

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