Первая женщина – командир атомного авианосца ВМС США вывела свой экипаж в море 1 8.01.2022, 17:17

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Эми Бауэрншмидт приняла командование авианосцем «Авраам Линкольн» в августе.

Первая в истории женщина, ставшая командиром авианосца ВМС США, впервые вывела свой экипаж в море, передает «Голос Америки».

Военный корабль «Авраам Линкольн» совершил исторический выход в море во главе с новым командиром Эми Бауэрншмидт.

Бауэрншмидт стала первой женщиной в истории военно-морских сил США, на которую было возложено командование атомным авианосцем.

«Эти моряки – невероятные профессионалы, которые прошли исключительно тщательную подготовку, чтобы быть готовыми к любым оперативным обязательствам, которые от нас потребуются при развертывании», – заявила Бауэрншмидт в пресс-релизе.

Авианосец «Авраам Линкольн» со своей ударной группой отправился из Сан-Диего для регулярного развертывания в поддержку глобальных операций по обеспечению безопасности на море, сообщил 3-й флот США.

Бауэрншмидт приняла командование авианосцем в августе.

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