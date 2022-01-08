Состояние миллиардеров из Казахстана сократилось на $3 миллиарда после начала протестов 8.01.2022, 20:40

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В числе бизнесменов, у которых сократился капитал, дочь и зять экс-главы страны Назарбаева.

Состояние четырех миллиардеров из Казахстана сократилось в сумме на $3 млрд после начала протестов в стране, подсчитал американский Forbes.

Так, оценка капитала миллиардера Вячеслава Кима сокращалась на $1,4 млрд в сравнении с 4 января — с $5,7 млрд до $4,2 млрд, написал Forbes USA. Ким — председатель совета директоров казахской платежной и финтех-компании Kaspi.kz. Ее акции подешевели на 30% всего за два дня — со $188 4 января до $87 6 января. К завершению недели торгов состояние Кима немного отыграло потери и составило $4,4 млрд — это второе место в стране, следует из данных рейтинга Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени в зависимости от котировок. Ким вошел в список миллиардеров Forbes в 2021 году после IPO Kaspi.kz.

На те же $1,4 млрд сокращалось и состояние гендиректора Kaspi.kz — живущего в Казахстане миллиардера из Грузии Михаила Ломтадзе, отметил американский Forbes. Его состояние снизилось с $5,2 млрд до $3,8 млрд. К концу недели капитал Ломтадзе тоже немного подрос — до $4,1 млрд, показывает Forbes Real-Time.

Состояние средней дочери бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динары Кулибаевой и ее мужа Тимура Кулибаева сократилось в сумме на $200 млн в сравнении с 4 января, сообщил американский Forbes. Он зафиксировал падение на отметке в $3,1 млрд у каждого из супругов. Однако к 8 января их состояния опустились еще — до $3 млрд, следует из рейтинга Forbes Real-Time. Динара и Тимур Кулибаевы контролируют крупнейший банк Казахстана по величине активов — Народный банк (Халык-банк). Стоимость акций банка на фоне протестов падала 4-6 января на 25%, а по итогам недели торгов снижение составило 16% (относительно максимальной стоимости в 2022 году).

В глобальный список Forbes входят также миллиардеры из Казахстана Владимир Ким ($4,6 млрд, без изменений в сравнении с 6 января) и Булат Утемуратов ($3,7 млрд, +$100 млн в сравнении с 6 января), показывает Forbes Real-Time.

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