Строительная отрасль Беларуси стремительно теряет работников 1 9.01.2022, 9:22

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Борьбу за профессиональные кадры выигрывают польские и литовские компании.

За 10 месяцев 2021 года из строительной отрасли Беларуси уволено 47 310 работников, принято на работу – 36 552 человека. Отток кадров из отрасли составил 10 758 человек. Даже если учесть факторы естественной убыли, например, выход на пенсию или призыв в армию, цифра все равно выглядит внушительной, пишет belmarket.by.

Для сравнения за аналогичный период 2020 года из строительной отрасли было уволено 44 527 человек, принято – 43 273 человека. Отток кадров составил 1 254 работника.

Коэффициент замещения за 10 месяцев 2021 года показал отрицательную динамику и равен 77,3%. Коэффициент замещения (КЗ) характеризует соотношение между численностью принятых и выбывших работников за определенный период времени. Если данный показатель меньше 100%, то на рынке труда происходит отток кадров, если больше 100% – приток.

По данным Белстата, за январь-октябрь 2021 года коэффициент замещения в строительной отрасли стабильно отрицательный. Не было ни одного месяца, когда количество принятых работников превзошло бы количество уволенных:

январь: принято – 2 070, уволено – 3 212, КЗ – 64,4%;

февраль: принято – 2 562, уволено – 3 553, КЗ – 72,1%;

март: принято – 3 581, уволено – 4 815, КЗ – 74,4%;

апрель: принято – 4 191, уволено – 4 848, КЗ – 86,4%;

май: принято – 3 341, уволено – 4 757, КЗ – 70,2%;

июнь: принято – 4 387, уволено – 5 105, КЗ – 85,9%;

июль: принято – 5 196, уволено – 5 515, КЗ – 94,2%;

август: принято – 5 222, уволено – 5 956, КЗ – 87,7%;

сентябрь: принято – 3 135, уволено – 4 564, КЗ – 68,7%;

октябрь: принято – 2 867, уволено – 4 985, КЗ – 57,5%.

Соотношение числа принятых и уволенных работников в строительной отрасли Беларуси, январь-октябрь 2021 года

Наиболее неблагоприятное соотношение числа принятых и уволенных работников наблюдалось в октябре 2021 года (КЗ – 57,5%), лучшие показатели были в июле (КЗ – 94,2%).

Объективными условиями сокращения числа работников строительной сферы могут выступать неудовлетворенность размером заработной платы и условиями труда. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников строительной отрасли в I квартале 2021 года составляла 1 275,4 руб., во II квартале – 1 476,1 руб., в III квартале – 1 594,9 руб.

Анализ актуальных вакансий в столице на начало 2022 года, размещенных на сервисе Rabota.by, не выявил повышенного спроса на строительные услуги. Предлагаемые зарплаты в среднем соответствуют уровню номинальной среднемесячной зарплаты за III квартал 2021 года.

Например, строителю-отделочнику и строителю-универсалу работодатели готовы платить от 1 500–1 600 руб. При этом отдельные предложения выглядят более привлекательными. Так, прорабу общестроительных работ обещают зарплату от 2 000 руб., но при условии опыта работы на соответствующей должности не менее 5 лет.

Учитывая значительный отток кадров из сферы строительства, высока вероятность роста внешней трудовой миграции. И если ранее основной спрос на работников строительной отрасли формировала Россия, то в последнее время белорусов все чаще приглашают на работу литовские и польские компании.

Вакансии, размещенные на интернет-портале Flagma, предполагают более высокий уровень оплаты труда на строительных объектах Минска, в среднем от 2 000 руб. Здесь же размещен ряд предложений о трудоустройстве в Литве и Польше.

Строителям-универсалам и бетонщикам обещают официальное трудоустройство в литовской компании и зарплату в диапазоне 1 250–2 000 евро (около 3 600–5 800 руб.). Проживание, коммунальные платежи, рабочая одежда и инструмент оплачиваются за счет нанимателя.

Польские компании готовы платить строителям-универсалам, каменщикам, арматурщикам, плиточникам в среднем 5000–6500 злотых (около 3 100–4 000 руб.).

Отток кадров из сферы строительства и рост внешней трудовой миграции могут негативно сказаться на развитии строительной отрасли Беларуси уже в ближайшем будущем.

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