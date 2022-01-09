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Стало известно, на какой объект перебросили лукашенковских карателей в Казахстане

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  • 9.01.2022, 11:13
  • 25,440
Стало известно, на какой объект перебросили лукашенковских карателей в Казахстане

В Минобороны сообщили о «передислокации».

Белорусские военнослужащие в Казахстане выполняют "задачу по охране и обороне военного аэродрома", рассказал заместитель командующего силами специопераций Вооруженных Сил Беларуси Сергей Андреев.

По его словам, "передислокация прошла в штатном режиме, прибыли своевременно, без нарушений и задержек".

Накануне Минобороны России опубликовало видео с белорусскими военными в Казахстане. А белорусское военное ведомство рассказало, что миротворцы начали "выполнение задач по охране ряда важных объектов военной инфраструктуры". Напомним, белорусские военные присутствуют в Казахстане в составе сил ОДКБ. Это контрактники из 103-й Витебской гвардейской воздушно-десантной бригады сил спецопераций.

В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.

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