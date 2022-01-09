Стало известно, на какой объект перебросили лукашенковских карателей в Казахстане

Стало известно, на какой объект перебросили лукашенковских карателей в Казахстане15
- 9.01.2022, 11:13
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В Минобороны сообщили о «передислокации».
Белорусские военнослужащие в Казахстане выполняют "задачу по охране и обороне военного аэродрома", рассказал заместитель командующего силами специопераций Вооруженных Сил Беларуси Сергей Андреев.
По его словам, "передислокация прошла в штатном режиме, прибыли своевременно, без нарушений и задержек".
Накануне Минобороны России опубликовало видео с белорусскими военными в Казахстане. А белорусское военное ведомство рассказало, что миротворцы начали "выполнение задач по охране ряда важных объектов военной инфраструктуры". Напомним, белорусские военные присутствуют в Казахстане в составе сил ОДКБ. Это контрактники из 103-й Витебской гвардейской воздушно-десантной бригады сил спецопераций.
В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.