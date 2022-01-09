Казахстанским вахтовикам на Тенгизе увеличили зарплату на 50%11
- 9.01.2022, 11:40
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Протестующие рабочие добились выполнения своих требований.
Казахстанские издание orda_kz сообщает, что принявшие участие в протестах рабочие нефтегазового месторождения в Тенгизе заставили власти пойти на выполнение своих требований:
— Волнения на Тенгизе прекратились, вахтовикам увеличат зарплату до 50%. Дорога к блокпосту доступна. Возобновлена доставка продовольствия. Вахтовым работникам на проекте будущего расширения Тенгиза (ПБР) увеличат заработную плату на 50%.
В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.