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Казахстанским вахтовикам на Тенгизе увеличили зарплату на 50%

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  • 9.01.2022, 11:40
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Казахстанским вахтовикам на Тенгизе увеличили зарплату на 50%

Протестующие рабочие добились выполнения своих требований.

Казахстанские издание orda_kz сообщает, что принявшие участие в протестах рабочие нефтегазового месторождения в Тенгизе заставили власти пойти на выполнение своих требований:

— Волнения на Тенгизе прекратились, вахтовикам увеличат зарплату до 50%. Дорога к блокпосту доступна. Возобновлена доставка продовольствия. Вахтовым работникам на проекте будущего расширения Тенгиза (ПБР) увеличат заработную плату на 50%.

В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.

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