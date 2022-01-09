Алексей Венедиктов: Токаев разорвал договоренности с Назарбаевым 9.01.2022, 13:22

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Алексей Венедиктов

В казахстанских эшелонах власти происходит фактический переворот.

Пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай заявил, что бывший президент Нурсултан Назарбаев сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

«Елбасы и глава государства всегда были по одну сторону баррикад», — заявил пресс-секретарь Назарбаева.

Многие обозреватели придерживались в эти дни другого мнения.

Алексей Венедиктов, главред «Эха Москвы», так прокомментировал заявление пресс-секретаря Назарбаева:

― Я думаю, что Назарбаев молчал, потому что он все понимал, что происходит. Он понимал, что Токаев, один из бенефициариев, воспользовался этими протестами для того, чтобы политическую часть переложить на плечи окружения Назарбаева, избавиться от назарбаевских людей.

…Токаев разорвал договоренности с Назарбаевым. И в этом смысле это государственный переворот. Потому что по закону, повторю, Назарбаев — пожизненный председатель Совбеза. Для того, чтобы его снять, нужно изменить закон и Конституцию. Этого не было сделано.

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