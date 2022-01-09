Литва отказалась продлевать режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью 1 9.01.2022, 13:31

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Его действие закончится 15 января.

На этой неделе правительство Литвы приняло решение не продлевать чрезвычайное положение вдоль границы с Беларусью. Также режим чрезвычайного положения отменяется в лагерях, где находятся мигранты, сообщает Reuters.

Действие чрезвычайного положения закончится 15 января, рассказала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

«Сейчас правительство не будет предлагать продлить чрезвычайное положение после 15 января, но, возможно, нам придется рассмотреть этот вопрос в зависимости от того, как будет развиваться ситуация», – сообщила Шимоните.

Президент Литвы Гитанас Науседа 4 января высказался, что пришло время отменить чрезвычайное положение, введенное из-за миграционного кризиса на границе с Беларусью. Он также заявил, что «проблема с мигрантами сейчас уже решена», а при осложнении ситуации чрезвычайное положение можно ввести снова.

Напомним, Литва ввела режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью 10 ноября из-за массовых попыток мигрантов нелегально пересечь белорусско-литовскую границу. Оно должно было продлиться до 14 января. Тогда Польша и Латвия также объявили режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью.

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