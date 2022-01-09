Войска ОДКБ не собираются покидать Казахстан? 28 9.01.2022, 19:21

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Власти страны предложили иностранным войскам покинуть страну в течение недели, но те, похоже, не согласны.

Власти Казахстана предложили войскам ОДКБ покинуть страну в течение недели. Но те, похоже, не согласны, и говорят об увеличении «ограниченного контингента».

«Возможно, пробудут одну неделю», – сообщил пресс-секретарь президента Казахстана по поводу иностранных военных, заверив жителей республики, что «никто из солдат ОДКБ не останется в Казахстане после завершения контртеррористической операции».

Как и прогнозировала Readovka, «руководство Казахстана будет все более недвусмысленно указывать иностранным войскам на дверь, а они будут заявлять, что не уйдут». Как раз сегодня днем командующий войсками ОДКБ в Республике Казахстан Андрей Сердюков заявил, что «в настоящее время подразделения сил ОДКБ выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов в городе Алматы и прилегающих к нему районах», и это самое «выполнение задач подразделениями ОДКБ будет продолжено до полной стабилизации обстановки в стране».

Более того, 7 января пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов заявил «Интерфаксу», что при необходимости группировка ОДКБ в Казахстане может быть и увеличена.

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