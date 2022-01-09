Экс-глава спецслужб Казахстана: Токаева охраняют российские силовики 6 9.01.2022, 18:54

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Он превратился в полную марионетку Кремля.

Бывший глава Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Альнур Мусаев дал интервью австрийскому агентству APA и излагает в нем свою версию происходящего в этой стране.

Политолог Александр Фридман в своем Telegram-канале обращает внимание на то, что генерал-майор Мусаев – чекист со стажем: еще в 1980 году он закончил Высшие курсы КГБ в Минске, а в 1980-е гг. работал в структурах КГБ в Казахстане. Мусаев, который возглавлял КНБ в конце 1990-х и в начале 2000-х, был связан с бывшим зятем Назарбаева Рахатом Алиевым, который в 2008 году бежал из Казахстана и скончался семь лет спустя в Вене. Официальная версия смерти Алиева – самоубийство.

Приговоренный в Казахстане заочно к 25 годам тюрьмы Мусаев также проживает в Австрии и располагает, по собственным словам, обширными связями в Казахстане. Мусаев называет президента Токаева «абсолютной марионеткой» Москвы, а в теорию заговора Токаева против Назарбаева не верит. Он настаивает на том, что в Казахстане произошло народное восстание, а арестованный по приказу Токаева глава КНБ Карим Масимов просто отказался отдать приказ стрелять в толпу.

Мусаев считает, что Токаев полностью подчиняется Путину, и утверждает, что личная охрана президента теперь состоит из россиян, а все ключевые центры коммуникации отданы под контроль российских войск. Мусаев уверен, что свои жесткие приказы Токаев отдает по указанию из Москвы: именно там, по словам экс-главы КНБ, и настояли на том, чтобы президент Казахстана действовал еще жестче, чем Лукашенко в 2020 году.

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