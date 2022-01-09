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Токаев зачищает силовиков

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  • 9.01.2022, 19:43
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Токаев зачищает силовиков

Он сменил двух заместителей председателя Комитета нацбезопасности.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении от должности двух заместителей председателя Комитета нацбезопасности, сообщает Akorda.kz.

Речь идет о Марате Осипове и Даулете Ергожине. На их позиции назначены Бакытбек Косжанов и Аскар Амерханов.

На днях был освобожден от должности глава КНБ Карим Масимов. Позже стало известно о его задержании. Вместо него был назначен Ермек Сагимбаев.

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