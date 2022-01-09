США потребовали от властей Казахстана разъяснений 9.01.2022, 20:12

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Блинкен призвал разъяснить обращение за помощью в ОДКБ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от Казахстана разъяснений, почему он обратился в ОДКБ за помощью. Он заявил об этом в интервью CNN, опубликованном сегодня на сайте американского правительства.

«Власть в Казахстане должна уметь мирно справляться с вызовами, с которыми она сталкивается, обеспечивать защиту прав тех, кто мирно протестует, защищать институты государства и правопорядка, но делать это уважающим права способом. У нас есть реальные вопросы о том, почему они были вынуждены обратиться в эту организацию, в которой доминирует Россия. Мы просим разъяснений по этому поводу. Но что сейчас необходимо, так это то, чтобы все это было решено мирным путем, с уважением прав тех, кто пытается сделать так, чтобы их голоса были услышаны», — сказал он.

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