Пентагон: Иранские беспилотники потерпели многочисленные неудачи на фронте в Украине 1.10.2022, 2:44

Они оказались низкотехнологическими.

Иранские беспилотники, которые Россия использует для войны против Украины, потерпели многочисленные неудачи на фронте, заявила заместитель министра обороны США по вопросам политики Саша Бейкер.

Об этом сообщает CNN.

«Мы уже видели некоторые свидетельства того, что БПЛА, связанные с переброской из Ирана, уже потерпели многочисленные неудачи на поле боя в Украине», — сказала Бейкер.

Она добавила, что эти беспилотники не являются большим технологическим шагом для России.

«Я думаю, что идея того, что они станут неким технологическим скачком вперед, честно говоря, мы просто не находим подтверждения в данных», — добавила Бейкер.

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