Израиль срывает планы Кремля: ЦАХАЛ издал директиву 1.10.2022, 9:37

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Речь идет об израильских военнослужащих, имеющих гражданство РФ.

Израиль не позволит Кремлю использовать своих военных для войны против Украины.

ЦАХАЛ издал директиву, предписывающую всем военнослужащим Армии обороны Израиля, имеющим гражданство РФ и находящимся в России, без промедления вернуться в Израиль.

Об этом со ссылкой на неназванного израильского чиновника заявил в Twitter редактор Walla Гай Элстер.

Известно также, что директива запрещает военнослужащим ЦАХАЛа с российским гражданством вылетать в Россию. Таким образом, Израиль лишил Москву возможности привлечь к войне против Украины израильских силовиков, в обучение которых вложил крупные средства.

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