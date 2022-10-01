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Бойцы ВСУ ликвидировали вагнеровца «Самурая»

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  • 1.10.2022, 9:54
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Бойцы ВСУ ликвидировали вагнеровца «Самурая»

Ранее он воевал в Сирии и Ливии.

Украинские военные ликвидировали российского оккупанта Гилемханова Ильдара с позывным «Самурай».

Как сообщил офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан, захватчик был бывшим сотрудником ФСБ и успел повоевать во многих горячих точках.

«Принимал участие в боевых действиях: Чечня (1995, 2001); Сирия (2017, 2018); Ливия (2019, 2020); Украина (2014, 2016). Долго бегал и недавно в составе группы ЧВК «Вагнер» успешно провел операцию по свертыванию и организованной переброске с целью наращивания усилий на другом направлении», - говорится в сообщении.

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