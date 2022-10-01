В связи с мобилизацией белорусам в России дают подписывать странные «бумажки»10
- 1.10.2022, 13:14
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Граждан Беларуси теперь могут снять с транспортных средств на границе.
В связи с военной мобилизацией в России, граждане Беларуси вынуждены подписывают «бумажку», где соглашаются не иметь претензии к перевозчику, за то, что их могут снять с автобуса на границе.
Эта мера принята в отношении граждан РФ, подлежащих мобилизации на войну.
Как выглядит переход границы на практике, поделился читатель «Флагштока», который вчера проходил границу:
«Со стороны РФ заходят пограничники и проверяют по всем паспортам, из нашего автобуса никого не выводили. Автобус был заполнен больше, чем обычно, ехали в основном мужчины, но у большинства были синие белорусские паспорта».