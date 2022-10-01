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Пионтковский: Путина уберут после двух ярких побед ВСУ

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  • 1.10.2022, 13:30
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Пионтковский: Путина уберут после двух ярких побед ВСУ

Кремль начнет выпрашивать у Запада капитуляцию на более выгодных условиях.

Окружение президента РФ Владимира Путина понимает, что война в Украине проиграна. Убрав Путина, Кремль начнет выпрашивать у Запада капитуляцию на более выгодных условиях.

Такой прогноз дал политолог Андрей Пионтковский в эфире FREEДОМ.

По словам эксперта, сейчас наступает последний период деятельности Путина в России.

«Он ухудшает позиции всего своего окружения. Его окружают такие же негодяи, как и он: они все жаждали уничтожения Украины, все поддерживали этот проект. Но большинство людей с нормальной психикой поняли, что война проиграна», - говорит Пионтковский.

В то же время, как утверждает политолог, перед окружением Путина стоит гораздо более важная задача.

«Да, они не перестали ненавидеть Украины, но для них более актуально сохранить власть и громадную собственность в России, в терпящей поражение стране. Линия Кремля сейчас - всеми средствами, с помощью международных посредников добиваться перемирья, прекращения огня, но как-то зафиксировать какие-то захваченные позиции и найти какую-то мягкую форму отступления, не позорного сохранения у власти», - утверждает Пионтковский.

После выступления в Самарканде Путин понял, что мирного отступления нет, что его же соратники очень скоро от него избавятся. Потому что без него им легче будет договариваться с Западом и может быть даже с Украиной, отмечает Пионтковский.

«Путин уже решает вопросы своей лично власти, сохранение своего поста, потому что в российской системе, потеряв власть, он потеряет и жизнь. Но это долго продолжаться не может. Две серьёзных, ярких победы украинских войск и для меня очевидно, что окружение от него (Путина - ред) избавится и попытается найти более мягкие условия капитуляции, чем те, с которыми им бы пришлось столкнуться при сохранении Путина», - уверен политолог.

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