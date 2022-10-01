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В оккупированном Таврийске на Херсонщине уничтожена база армии РФ

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  • 1.10.2022, 16:02
  • 4,640
В оккупированном Таврийске на Херсонщине уничтожена база армии РФ

ВСУ нанесли мощный удар.

В субботу, 1 октября, в оккупированном Таврийске было громко. Местные источники сообщают о прилете по базе российской армии.

Первые кадры с места происшествия доступны на Telegram-канале «Украина 365». Предварительно, удар был нанесен в районе химзавода.

Попадание, скорее всего, по складу оккупационной армии РФ. На это указывает вторичная детонация боеприпасов, которая продолжалась длительное время после удара.

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