В оккупированном Таврийске на Херсонщине уничтожена база армии РФ

В оккупированном Таврийске на Херсонщине уничтожена база армии РФ1
- 1.10.2022, 16:02
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ВСУ нанесли мощный удар.
В субботу, 1 октября, в оккупированном Таврийске было громко. Местные источники сообщают о прилете по базе российской армии.
Первые кадры с места происшествия доступны на Telegram-канале «Украина 365». Предварительно, удар был нанесен в районе химзавода.
Попадание, скорее всего, по складу оккупационной армии РФ. На это указывает вторичная детонация боеприпасов, которая продолжалась длительное время после удара.