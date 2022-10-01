закрыть
1 октября 2022, суббота, 18:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Минобороны РФ подтвердило потерю Лимана

6
  • 1.10.2022, 17:34
  • 9,526
Минобороны РФ подтвердило потерю Лимана

ВСУ сообщают, что в городе идут бои.

Минобороны России подтвердило потерю Россией города Лимана в Донецкой области Украины.

«В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи», – говорится в сообщении ведомства.

Тем временем пресс-секретарь восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в субботу, 1 октября, подтвердил, что защитники Украины зашли в Лиман Донецкой области, там идут бои.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем платить зарплату прокурорам?
Зачем платить зарплату прокурорам? Ирина Халип
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных Наталья Радина
Два вопроса к белорусским правозащитникам
Два вопроса к белорусским правозащитникам Андрей Санников
Мобилизация под знаком Z
Мобилизация под знаком Z Владимир Халип