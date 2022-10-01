Минобороны РФ подтвердило потерю Лимана

Минобороны РФ подтвердило потерю Лимана6
- 1.10.2022, 17:34
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ВСУ сообщают, что в городе идут бои.
Минобороны России подтвердило потерю Россией города Лимана в Донецкой области Украины.
«В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи», – говорится в сообщении ведомства.
Тем временем пресс-секретарь восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в субботу, 1 октября, подтвердил, что защитники Украины зашли в Лиман Донецкой области, там идут бои.