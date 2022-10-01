Представитель ВСУ: Лиман открывает путь к освобождению Донбасса

Представитель ВСУ: Лиман открывает путь к освобождению Донбасса3
- 1.10.2022, 18:30
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После подобных успехов войска «идут на кураже».
Освобождение силами обороны Украины Лимана Донецкой области открывает защитникам дорогу на Сватово, Кременную и Северодонецк на Луганщине. Украинские войска прорвали оборону профессиональной армии оккупантов БАРС и одержали серьезную психологическую победу. Об этом заявил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.
В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что деоккупация чрезвычайно важна для дальнейшего развития контрнаступательной операции.
По его словам, во-первых, ВСУ продолжают наступление в Харьковской области. После подобных успехов войска «идут на кураже».
Во-вторых, открывается новый путь для дальнейшего освобождение оккупированного Донбасса – направление на Сватово, Кременную, Северодонецк.
В-третьих, армия Украины добыла психологическую победу, когда смогла взять в оперативное окружение крупную группировку врага, который хвастался своей якобы непобедимостью. Украинские войска теперь ощущают еще больше сил.
Также военный добавил, что силы обороны Украины в Лимане вели бои с профессиональными войсками РФ – так называемым БАРСом.
«Наши войска сломили не каких-то там мобиков, а очень мощную оборону. И это еще больше повышает цену наших усилий», - подчеркнул Сергей Череватый.