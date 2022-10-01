В РФ ищут виновного в провале оккупационных войск в Лимане

В РФ ищут виновного в провале оккупационных войск в Лимане5
- 1.10.2022, 19:22
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«Повар Путина» поддержал Кадырова в атаке на генерала Лапина.
Cоздатель ЧВК «Вагнер», «повар Путина» Евгений Пригожин поддержал позицию главы Чечни Рамзана Кадырова по ситуации с отступлением российских войск из Лимана.
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«Экспрессивное заявление Кадырова, конечно, совсем не в моем стиле. Но могу сказать: «Рамзан, красавчик, жги». Всех этих ушлепков — с автоматами босыми на фронт», — заявил Пригожин.
Глава Чечни Рамзан Кадыров жестко отреагировал на отступление российских войск из города Лиман в Донецкой области. Он раскритиковал генерал-полковника Александра Лапина, руководившего обороной в Лимане.
К критике уже присоединился ряд российских пропагандистов.