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В РФ ищут виновного в провале оккупационных войск в Лимане

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  • 1.10.2022, 19:22
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В РФ ищут виновного в провале оккупационных войск в Лимане

«Повар Путина» поддержал Кадырова в атаке на генерала Лапина.

Cоздатель ЧВК «Вагнер», «повар Путина» Евгений Пригожин поддержал позицию главы Чечни Рамзана Кадырова по ситуации с отступлением российских войск из Лимана.

Слова олигарха опубликовала пресс-служба компании «Конкорд»

«Экспрессивное заявление Кадырова, конечно, совсем не в моем стиле. Но могу сказать: «Рамзан, красавчик, жги». Всех этих ушлепков — с автоматами босыми на фронт», — заявил Пригожин.

Глава Чечни Рамзан Кадыров жестко отреагировал на отступление российских войск из города Лиман в Донецкой области. Он раскритиковал генерал-полковника Александра Лапина, руководившего обороной в Лимане.

К критике уже присоединился ряд российских пропагандистов.

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