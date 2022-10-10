Крымский мост расколол «башни» Кремля Игорь Эйдман

10.10.2022, 7:35

В российских элитах уже начинается брожение.

Разрушение Крымского моста действительно имеет большое символическое и смысловое значение. Уже не первый месяц, а особенно сейчас, после удара по мосту, российская «партия войны» истерит в интернете – дескать, это уже предел, перейдены все «красные линии», и России пора начать «настоящую войну», а дальше следует поток брани и угроз.

Вот только никаких дополнительных ресурсов, помимо тех, что уже сейчас вовлечены в войну, у России и российских войск нет. И все разговоры о том, что Россия якобы задействовала не все свои возможности, – чепуха. Удар по мосту докажет это.

Многие российские политики, в частности, Медведев, говорили, что Крым – это некая «красная линия», и, если Украина тронет полуостров, РФ ответит жестко. Сейчас у России есть возможность показать, что она может. Вот только в действительности эта ситуация продемонстрирует ее полную импотенцию – российская верхушка уже ничего не может.

Если раньше все это понимали только украинцы, то теперь и европейцы, и Запад осознают, что Путин – фокусник, который вышел на сцену с цилиндром, откуда должен достать зайца, но зайца никакого нет, он давно съеден.

Так что ничего нового и яркого от Путина ждать не стоит. Он не способен ни на что, кроме бредовых и никчемных действий типа сфальсифицированных референдумов, в честность результатов которых никто не верит, и безумных аннексий территорий, которые ему не только не принадлежат по закону, но и не подконтрольны ему.

Да,в ответ на разрушение моста Россия может ударить и по Киеву, и по мостам, убить еще больше мирных жителей Украины, совершить еще больше военных преступлений, еще больше осложнить жизнь мирных украинцев. Но в военном смысле ей это ничем не поможет и не сможет переломить ход войны. Такого рода действия со стороны России не только еще больше сплотят украинцев против врага, но и вызовут дополнительный приток мировой помощи, прежде всего, западной, в Украину, а также новые санкции против российского режима, к которым теперь присоединятся в том числе нейтральные страны вроде Индии и Турции.

Что касается вероятности применения Россией ядерного оружия, то я думаю, что к этому она не прибегнет, но угрожать им будет. Однако даже если ядерное оружие будет задействовано, это тоже не сможет переломить ход войны в пользу России. Скорее, наоборот, это приблизит крах путинского режима. Более того, такой шаг подтолкнет НАТО ввязаться в войну.

Совершенно очевидно, что, если российская армия не может победить украинскую, лишенную современного оружия (ведь, по большому счету, у Украины нет флота, современной авиации, современных западных ракет большой дальности, западных танков), то что тогда говорить о перспективах ее столкновения с НАТО, где все вышеперечисленное в огромном количестве, особенно у американцев. Если те же американцы вступят в войну, от российской армии ничего не останется в течение нескольких дней.

Так что после частичного разрушения Крымского моста раскол элит в России будет углубляться. Еще до удара по мосту начался процесс раскола «партии войны» на радикалов, которые визжат и брызжут слюной, что министерство обороны РФ и верховный главнокомандующий недостаточно интенсивно и эффективно ведут войну, и на умеренных, то есть людей, которые особо не хотят засветиться в этой войне и не хотят ассоциироваться с ней.

Да и в российском обществе уже начинается брожение. Потому что население подсадили на наркотик победы, и все ожидали победы России. Именно потому так стремительно попер вверх рейтинг власти после 24 февраля – обыватели ожидали быстрых побед. Но никаких побед нет – есть лишь поражения.

И Крымский мост тоже будет бить по рейтингу и снижать уровень поддержки путинского режима. И скоро этот Колос на глиняных ногах рухнет.

Игорь Эйдман «Главред»

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