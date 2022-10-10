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Российские военные преступники обстреляли Киев

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  • 10.10.2022, 8:49
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Российские военные преступники обстреляли Киев

Удары нанесены по нескольким районам украинской столицы.

Утром в понедельник, 10 октября, оккупанты атаковали объекты инфраструктуры в Дарницком и Днепровском районах Киева.

Об этом в Telegram сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

В настоящее время жертв в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры нет. Одного пострадавшего госпитализировали.

Службы еще работают на местах атак.

Также Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе. На место происшествия выехали все службы.

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