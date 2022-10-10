Российские военные преступники обстреляли Киев

Российские военные преступники обстреляли Киев1
- 10.10.2022, 8:49
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Удары нанесены по нескольким районам украинской столицы.
Утром в понедельник, 10 октября, оккупанты атаковали объекты инфраструктуры в Дарницком и Днепровском районах Киева.
Об этом в Telegram сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
В настоящее время жертв в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры нет. Одного пострадавшего госпитализировали.
Службы еще работают на местах атак.
Также Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе. На место происшествия выехали все службы.