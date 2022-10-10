МВД Польши: Весной Лукашенко попытается организовать новый миграционный кризис 10.10.2022, 9:24

Следует ожидать новые попытки групп мигрантов прорвать границу.

Обострение миграционной обстановки на белорусско-польской границе может произойти весной, заявил зам. главы МВД Польши Мачей Вонсик 9 октября в интервью Polskie Radio.

Вонсик сообщил, что, по его мнению, весной следует ожидать новые попытки групп мигрантов прорвать границу. При этом он отметил, что за данными инцидентами стоит Лукашенко. Также Вонсик рассказал, что по всей протяженности границы с Калининградской областью польские власти намерены установить электронные заграждения.

«Польское государство прочно стоит на границе, там стоит пограничная служба, по-прежнему присутствует армия. Мы следим за ней, мы будем следить за ней. Никакие группы, направленные Лукашенко, не пройдут по этому пути. Однако нам предстоит приложить много усилий и достроить эти заграждения», — заявил Вонсик.

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