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Британская разведка рассказала о недальновидной тактике российского командования

  • 10.10.2022, 9:30
Британская разведка рассказала о недальновидной тактике российского командования
Фото: EPA

У армии РФ проблемы на флангах, а она продолжает наступать на Бахмут.

Вооруженные силы Украины продолжают давить на российские войска как на северо-востоке, так и в Херсонской области на юге, однако Россия продолжает отдавать приоритет собственному направлению в центре Донбасса, особенно в районе города Бахмут, сообщают в разведке Министерства обороны Великобритании.

По их данным, на протяжении последней недели российские войска продвинулись в город на 2 км в двух направлениях, приближаясь к прорыву в Бахмут.

В наступлении, вероятно, участвуют подразделения частной военной компании Вагнера, включая персонал, недавно набранный из российских тюрем.

«Постоянные усилия России по прогрессу ее жесткого наступления на Донбассе, несмотря на серьезные угрозы на ее оперативных флангах, освещают необходимость достижения успеха в операционной деятельности, в то же время подчеркивая негибкую операционную структуру, которая до сих пор подрывала ее планы», - отмечают аналитики.

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