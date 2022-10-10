Украина под варварским обстрелом армии РФ

Украина под варварским обстрелом армии РФ29
- 10.10.2022, 9:53
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(обновляется) Военные преступники бьют по гражданской инфраструктуре и жилым домам.
Утро в Украине началось с ракетных обстрелов. Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в том числе по центру столицы Украины. Это первая подобная атака Киева с 26 июня.
Есть информация о жертвах среди гражданского населения Киева. Как минимум один человек погиб.
Под ударом и другие города Украины, работает ПВО. Взрывы прогремели во Львове, Хмельницком, Днепре, Житомире
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Шевченковском районе столицы.
Укрзализныця сообщает, что в результате обстрелов Киева повреждены окна Центрального вокзала. Вокзал продолжает работать, также действует как укрытие.
Трансляция BBC во время удара по Киеву: pic.twitter.com/6bU8ieKuK6— The Insider (@the_ins_ru) October 10, 2022
Камеры сняли прилет в центре Киева по так называемому «мосту Кличко».
The cute tourist “Klitschko bridge” in Kyiv under bombardment.— olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) October 10, 2022
Putin, seriously, this is your answer for #CrimeanBridge? How desperate are you, asshole?#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/WAQt52LG3Y
Взрыв «Моста Кличко» с другого ракурса.
В Нацполиции Украины уточнили, что в результате массированного обстрела столицы на данный момент известно о 5 погибших и 12 раненных.
Ранее советник главы МВД Ростислав Смирнов сообщал о 8 погибших в Шевченковском районе, и 24 раненых.
Так выглядит один из бизнес-центров Киева после обстрела.
Очевидцы сообщают о сильном пожаре на киевской ТЭЦ.
Над Одессой сбивают дроны-камикадзе.