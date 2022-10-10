Украина под варварским обстрелом армии РФ 29 10.10.2022, 9:53

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(обновляется) Военные преступники бьют по гражданской инфраструктуре и жилым домам.

Утро в Украине началось с ракетных обстрелов. Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в том числе по центру столицы Украины. Это первая подобная атака Киева с 26 июня.

Есть информация о жертвах среди гражданского населения Киева. Как минимум один человек погиб.

Под ударом и другие города Украины, работает ПВО. Взрывы прогремели во Львове, Хмельницком, Днепре, Житомире

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Шевченковском районе столицы.

Укрзализныця сообщает, что в результате обстрелов Киева повреждены окна Центрального вокзала. Вокзал продолжает работать, также действует как укрытие.

Трансляция BBC во время удара по Киеву: pic.twitter.com/6bU8ieKuK6 — The Insider (@the_ins_ru) October 10, 2022

Камеры сняли прилет в центре Киева по так называемому «мосту Кличко».

The cute tourist “Klitschko bridge” in Kyiv under bombardment.



Putin, seriously, this is your answer for #CrimeanBridge? How desperate are you, asshole?#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/WAQt52LG3Y — olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) October 10, 2022

Взрыв «Моста Кличко» с другого ракурса.

В Нацполиции Украины уточнили, что в результате массированного обстрела столицы на данный момент известно о 5 погибших и 12 раненных.

Ранее советник главы МВД Ростислав Смирнов сообщал о 8 погибших в Шевченковском районе, и 24 раненых.

Так выглядит один из бизнес-центров Киева после обстрела.

Очевидцы сообщают о сильном пожаре на киевской ТЭЦ.

Над Одессой сбивают дроны-камикадзе.

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