Белорусские танки перебрасывают на Донбасс 8 10.10.2022, 15:01

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Белорусские железнодорожники подтвердили эту информацию.

Вчера появилось сообщение, что на станции «Орша» был замечен эшелон с танками, который направлялся в сторону РФ. На видео — не менее 12 танков Т-72А. Высказывалось мнение, что таким образом Лукашенко начал передачу России тяжелой бронетехники, снятой с хранения. Сегодня железнодорожники подтвердили эту версию. Согласно опубликованному графику движения этого эшелона, танки едут на Донбасс.

Сегодня Telegram-канал железнодорожников опубликовал хронологию движения эшелона, который был снят в Орше.

Подтверждено, что 1 октября 2020 года группа из 72-х пустых платформ прибыла с железнодорожной станции «Готня» (Белгородская область, РФ) на станцию «Уречье» (Любанский р-н, Минская обл., РБ).

Именно в местечке Уречье находится 969-я база резерва танков. Там были сняты с хранения и погружены на платформы танки Т-72А.

Вчера, 9 октября, первая группа танков Т-72А в количестве 20 единиц отправилась на станцию Успенская (Ростовская область, РФ), это прифронтовая зона.

Далее — в направлении Донецка (расчетная дата прибытия — 19 октября 2022 года).

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