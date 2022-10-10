Как бегущие от мобилизации россияне повлияли на цены на недвижимость в Минске 10.10.2022, 16:38

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Спрос на аренду квартир в столице вырос.

Спрос на аренду квартир в Минске несколько вырос. И что теперь – снять квартиру на длительный срок станет дорого? Журналисты портала tochka.by поговорили об этом с представителем агентства недвижимости.

Как только Кремль объявил о частичной мобилизации, приток российских граждан в Беларусь увеличился. Говорить о конкретных цифрах сложно – между Беларусью и Россией фактически нет границ, а передвижение граждан практически никак не фиксируется.

Но все же в минских кафе и ресторанах все чаще слышен московский акцент, а машин с номерами РФ в городе стало заметно больше. Понять, кто уехал от мобилизации, а кто приехал отдыхать, – непросто.

Но эксперты рынка недвижимости не скрывают: запросов от россиян на аренду квартиры в Минске стало больше. Журналисты пообщались на эту тему с начальником отдела аренды жилья группы компаний «Твоя столица» Маргаритой Почицкой. Спросили, как изменился рынок аренды недвижимости в Минске, стоит ли белорусским гражданам опасаться роста стоимости аренды квартир из-за наплыва российских граждан и как вообще в это непростое время снимать жилье в столице?

Запросов от россиян стало больше

Эксперт рынка недвижимости констатирует – с конца сентября от граждан РФ участились запросы на аренду жилья.

«Это факт, наблюдаем рост запросов в последний месяц. Это навело некоторых собственников квартир на мысль о повышении стоимости аренды», – говорит Маргарита Почицкая.

По ее словам, решение поднять цены из-за роста спроса на арендное жилье со стороны россиян не самое лучшее.

«Хотя бы потому, что российские граждане в большинстве своем не рассчитывают на долгосрочную аренду квартир в Минске. Чаще всего 1-2 недели, максимум – несколько месяцев, а дальше будут оценивать обстановку», – уточняет эксперт.

Риск простоя квартиры

Представитель группы компаний «Твоя столица» подчеркивает, что спустя несколько месяцев при таком раскладе собственники квартир могут столкнуться с другой проблемой.

«Да, сейчас они получат квартиранта с, возможно, более высокой оплатой. Но такой арендатор может уехать в любой момент, а для собственника квартиры – это потери. Сегодня, в ситуации сниженного спроса на долгосрочную аренду квартир и просевших доходов людей, самое худшее для собственника – остаться без арендатора»,– говорит Маргарита Почицкая.

Именно на простое квартиры, по ее словам, собственник обычно теряет больше всего. И получается, что упущенная выгода за такой период может быть в разы больше скидки, которую могут просить арендаторы-белорусы. И гораздо больше той надбавки, которую можно получить, сдав квартиру гражданам РФ.

Рост цен на фоне инфошума

По мнению эксперта, это важно знать собственникам, потому что на информационной волне о прибытии большого количества российских граждан в Беларусь многие начинают «накручивать» ценник.

«Если говорить о долгосрочной аренде – ничего не поменялось, мы не советуем собственникам поднимать цены на квартиры. Аренда россиянам – это больше про краткосрочные варианты. И повысить стоимость для всех арендаторов – рискованное решение. Хотя бы потому, что рынок аренды по-прежнему пребывает в состоянии стагнации».

Рынок арендаторов, а не собственников

В нынешнем году в Минске не наблюдалось наплыва студентов в августе и сентябре. Схожая тенденция была и в минувшем году.

«Снижение активности студентов началось еще в прошлом году, но на тот момент с ней столкнулись только собственники. В этом году и мы уже зафиксировали снижение студенческого спроса примерно на 20%», – отмечает Маргарита Почицкая.

Судя по откликам непосредственно от собственников квартир, у них ситуация еще хуже – обращений от студентов нет от слова совсем. И такая ситуация, по словам эксперта, наверное, в первый раз наблюдается в Минске.

«Причина комплексная – много студенческих общежитий, некоторые введены в эксплуатацию после ремонта. Сокращение количества студентов в целом. К тому же многие белорусские студенты сделали выбор пользу обучения за границей», – говорит Маргарита.

На иностранных студентов при этом рассчитывать не приходится: увидев рост предложений по аренде квартир и падение стоимости, многие из них «кооперируются» по 2-3 человека и выгодно снимают добротные квартиры.

Ждать ли роста цен?

Эксперт говорит, что собственники часто задают вопрос о том, будет ли некоторое повышение стоимости аренды после того, как в марте цены буквально рухнули.

«Сейчас цены немного отыграли, но не совсем. Простая однокомнатная квартира в спальном районе Минска стоила в начале 2022 года 200-220 долларов, это не окраина, жилье с обычным ремонтом. По итогам марта и в апреле стоимость такой квартиры опустилась до 150-170 долларов, а сейчас она стоит в месяц около 190».

Арендаторов по-прежнему мало, а предложение на рынке аренды по-прежнему большое, уверяет специалист рынка недвижимости. Потому ждать быстрого восстановления стоимости квартир на рынке аренды не стоит.

Портрет арендатора

Типовой арендатор – это семьи до 40 лет с ребенком, есть домашнее животное, они собирают средства на свое жилье. Вторая группа людей – это те, кто приняли решение купить квартиру или купили ее, но пока делают ремонт и снимают жилье. Третий вариант – молодые специалисты, которые окончили вузы и решили остаться в Минске.

Кому сдавать в ситуации стагнации рынка? Начальник отдела аренды жилья группы компаний «Твоя столица» советует собственникам жилья дорожить всеми из перечисленных арендаторов.

«Многие собственники получили квартиры по наследству, либо, имея лишние средства, инвестировали в недвижимость. И они не следят за колебаниями цен на рынке. А потому с порога потенциальному арендатору заявляют конкретную сумму и никак не ниже. По итогу такие люди по несколько месяцев не могут сдать квартиру и теряют серьезные прибыли – так называемая упущенная выгода».

По словам Маргариты Почицкой, если арендатор просит небольшую скидку, то в нынешней ситуации ее лучше сделать, иначе велик шанс длительного простоя.

«Это в 2012 или 2013 годах можно было кастинги устраивать при сдаче недвижимости в аренду. Сейчас нужно присматриваться к каждому человеку, который желает снять жилье. Даже если у него есть животное или это семья с маленьким ребенком», – рассуждает она.

И добавляет, что спорные моменты могут возникнуть с любым из арендаторов, будь то студент, айтишник или семья с детьми/животными. Вопрос лишь в том, насколько основательно и грамотно вы юридически выстроите свои взаимоотношения, как составите договор. И что в нем пропишете.

Оговаривайте все нюансы заранее

Если заранее оговорить все нюансы, то вопросов у собственников и арендаторов возникать не должно.

«Потому на россиян собственникам не нужно ориентироваться, это как несколько лет назад все рассчитывали сдать квартиру айтишникам «да подороже». Это, может быть, и желаемое, но точно не действительное. Рассчитывать нужно больше на местных арендаторов. И в некоторой степени подстраиваться под них».

Советы арендаторам

Прежде, чем принять решение об аренде, представитель группы компаний «Твоя столица» рекомендует учесть два фактора. Первый – не спешить с выбором квартиры.

«Конечно, лучше не растягивать поиск на месяц, но не цепляйтесь за первую попавшуюся квартиру. Убедитесь, что жилье соответствует вашим потребностям».

Второй фактор – собственник. Многие полагают, что после внесения оплаты и вручения ключей все проблемы с арендой жилья заканчиваются.

«Практика показывает, что с этого момента вопросы могут только начаться. Проговорите с собственником все бытовые моменты вплоть до того, кто и как быстро будет ремонтировать стиральную машину в случае ее внезапной поломки, может ли собственник часто приходить в квартиру, как вообще должен проходить процесс оплаты аренды и т.д. и т.п. И для этого лучше всего заключить договор со всеми пунктами».

По словам Маргариты Почицкой, в договоре аренды оплату лучше прописывать в рублях, хотя выяснилось, что по новому закону требование оплаты в рублях касалось только объектов коммерческой недвижимости.

«Можно в долларовом эквиваленте, а можно непосредственно в рублях. Мы рекомендуем прописать оплату в рублях, арендатор так будет спокойнее себя чувствовать. А не как раньше – взлетел курс доллара, и начинается паника, все ломают голову, как теперь платить за аренду недвижимости. Для защиты интересов собственника, можно прописать пункт в договоре на случай валютных колебаний, что при таком раскладе будет пересматриваться стоимость оплаты в рублях», – подчеркивает эксперт.

И снова напоминает: сейчас рынок больше арендаторов, а не собственников. Потому и предлагать, порой даже требовать для себя более выгодные условия – это нормально.

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