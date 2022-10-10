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ВСУ подорвали группу идущих пешком российских военных

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  • 10.10.2022, 16:43
  • 8,158
ВСУ подорвали группу идущих пешком российских военных

Мощный взрыв попал на видео.

В Сети появилось видео гибели группы российских военных в результате мощного взрыва. Кадры сняли бойцы ВСУ, после чего видео разошлось по социальным сетям.

Разместивший на своей странице в соцсети Twitter кадры OSINT-обозреватель Арслон Худоси отметил, что, согласно предварительной информации, российские оккупанты подорвались на мине. Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».

На опубликованных кадрах 6 российских оккупантов двигаются по проселочной дороге, далее происходит мощный взрыв. Характер огневого поражения позволяет утверждать, что все шесть российских военных в результате детонации погибли.

При этом часть аудитории социальных сетей отмечает, что взрыв больше похож не на детонацию мины, а на артиллерийский или минометный удар.

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