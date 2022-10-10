Дальнобойщики из ЕС не смогут ездить по всей Беларуси 10.10.2022, 20:01

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Даже с разрешением Минтранса.

Стало известно, что грузоперевозчикам из ЕС все-таки не позволяет осуществлять международную перевозку грузов по всей территории Беларуси. Нюансы оформления разрешений на перевозку грузов по Беларуси прокомментировали в Минтрансе.

В частности, сообщается, что грузоперевозчики из Евросоюза, которые купят разрешения на международную перевозку грузов по территории Беларуси, не смогут ездить по всей территории страны.

- Для иностранных перевозчиков сохраняется правило доставки грузов с целью последующей перегрузки или перецепки в специально установленных местах (постановление Совмина от 22 апреля 2022-го. - Прим.), - сообщили в ведомстве.

Таким образом, европейские грузоперевозчики с пограничных пунктов пропуска должны ехать в установленные ТЛЦ по определенным дорогам, заправляясь топливо на отдельных заправках.

То есть разрешения на международную перевозку грузов по Беларуси, которые с 10 октября автоперевозчики ЕС могут оформить в Транспортной инспекции, необходимы для того, чтобы доезжать от границы до мест перецепки и перегрузки. Выдача такого разрешения является платной и стоит 15 базовых величин (480 белорусских рублей в октябре 2022-го. - Прим.)

- Также сохраняется порядок использования разрешений на проезд по Беларуси, переданных белорусской стороной компетентным органам иностранных государств, - уточнили в Минтрансе.

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