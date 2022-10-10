Байден отреагировал на сегодняшнюю массированную ракетную атаку россиян 14 10.10.2022, 20:38

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Джо Байден

США будут продолжать поддерживать Украину.

Соединенные Штаты Америки решительно осуждают ракетные удары России по территории Украины, в том числе по Киеву, 10 октября. Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщила пресс-служба Белого дома

Байден отметил, что атаки по гражданским, а не военным объектам демонстрируют «крайнюю жестокость незаконной войны» президента РФ Владимира Путина против Украины. Он принес соболезнования семьям и близким тех, «кто был бессмысленно убит». Также пожелал наилучшего выздоровления раненым.

«Эти нападения еще больше укрепляют нашу приверженность народу Украины столько, сколько потребуется. Вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем продолжать возлагать на Россию издержки за ее агрессию, привлекать Путина и Россию к ответственности за ее зверства и военные преступления и оказывать поддержку, необходимую украинским силам для защиты своей страны и своей свободы», – заявил Байден.

США призвали Россию «немедленно прекратить эту неспровоцированную агрессию» и вывести свои войска из Украины.

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