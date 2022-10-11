Арестович: Белорусов могут погнать на Киев без вооружения, без техники - просто пешком

Арестович: Белорусов могут погнать на Киев без вооружения, без техники - просто пешком7
- 11.10.2022, 7:37
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Накануне Лукашенко передал РФ огромное количество оружия.
Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович оценил вероятность нападения на Украину с территории Беларуси в ближайшее время.
Об этом он рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным на YouTube.
«Я хочу вам заявить, что лукашенковская Беларусь абсолютно не готова, ни в каком варианте. Российская армия вывезла огромное количество вооружения, военной техники и боеприпасов, более 100 тысяч тонн, по некоторым данным. Они в крайних учениях потратили ресурсы, топливо и многое другое. И они совершенно не хотят воевать», - объяснил он.
«Плохая новость заключается в том, что эти товарищи в течение месяца способны туда пригнать группировочку в 15-20 тысяч мобилизованных и встать на границе, чтобы нам угрожать. При определенных условиях Путин может их даже погнать прямо на Киев без вооружения, без военной техники - тупо пешком», - сказал Арестович.