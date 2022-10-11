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Ночью в Украине была масштабная воздушная тревога

  • 11.10.2022, 7:42
  • 7,416
Ночью в Украине была масштабная воздушная тревога

Сирены прозвучали в 11 областях.

Ночью 11 октября во многих областях прозвучали сирены, возвестившие о воздушной угрозе. Причиной стал риск очередных ракетных ударов россиян, сообщает 24tv.ua.

Следует отметить, что 10 октября Россия нанесла массовые ракетные удары по Украине. Поэтому граждане призывают не игнорировать следующие сигналы тревоги.

Где раздались сигналы тревоги

Сирены прозвучали в:

Сумской области;

Харьковской области;

Полтавской области;

Донецкой области;

Запорожской области;

Днепропетровской области;

Херсонской области;

Николаевской области;

Кировоградской области;

Одесской области;

Винницкой области.

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