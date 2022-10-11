Появилось видео эффектного удара украинского дрона-камикадзе по российской «Осе»3
- 11.10.2022, 10:33
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БПЛА не оставил технике захватчиков ни единого шанса.
В Сети появился видеофрагмент, на котором запечатлена красивая работа украинского беспилотного летательного аппарата RAM II UAV по российскому ракетному комплексу «Оса», сообщает Телеграм-канал «Украина 365».
Примечателен тот факт, что российский ЗРК «Оса» как раз и создан был для того, чтобы поражать воздушные цели. Однако со своей прямой работой ЗРК оккупантов в данном случае не справился: не смог вовремя обнаружить дрон-камикадзе и был уничтожен.
«Вот так украинский дрон камикадзе RAM II UAV сносит российский ЗРК «Оса», - прокомментировали видео авторы ТГ-канала.
Судя по всему, ролик был снят в Херсонской или Запорожской областях.