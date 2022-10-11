Россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине 1 11.10.2022, 11:08

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В стране объявлена масштабная воздушная тревога.

В Украине с утра 11 октября объявлена масштабная воздушная тревога.

Сирены раздаются почти во всех областях страны.

Винницкая область

Россия атаковала Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области дронами-камикадзе

На месте работают все службы.

Российские оккупанты атаковали теплоэлектростанцию (ТЭС) в Винницкой области, запустили два дрона-камикадзе.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

«Совершена атака на Ладыжинскую ТЭС. 2 дрона-камикадзе «Shahed-136». Все службы работают», - написал он.

Борзов также призвал соблюдать меры безопасности во время воздушной тревоги.

Запорожье

Российские оккупанты снова атаковали ракетами Запорожье.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram.

Целями врага стали объекты инфраструктуры. Информация о разрушениях и пострадавших выясняется.

«Оккупант атаковал ракетами областной центр. Целями врага стали объекты инфраструктуры. Информация о разрушениях и пострадавших выясняется. Находитесь в укрытиях!», - призвал Старух.

Позже Александр Старух сообщил, что российские захватчики сегодня утром выпустили 12 ракет по Запорожью, в результате чего погиб один человек.

«Враг продолжает террор мирных жителей Запорожья. Ракетный удар из 12 ракет С-300, которые попали по общественным объектам», - заявил глава ОВА.

В частности, 2 ракеты оккупантов попали в автосалон, в результате чего погиб 1 человек. Также возник пожар, который сотрудникам ГСЧС удалось потушить.

По данным Старуха, другие ракеты попали в учебное заведение. Повреждены школа и амбулатория.

Кривой Рог

По Кривому Рогу на Днепропетровщине российские оккупанты выпустили 20 крылатых ракет: 10 из Каспия и 10 из Саратова.

Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

«Кривой Рог. Пуск 10 крылатых ракет с Каспия и 10 крылатых ракет из Саратова. Остаемся в укрытиях», - написал Вилкул.

Киевская область

Утром 11 октября российские оккупанты продолжили ракетный террор Украины. Под удар попала Киевская область. Работает ПВО.

Об этом сообщил председатель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

По его словам, в одном из районов области силами ПВО сбита ракета. При этом воздушная тревога все еще продолжала звучать.

Несколько минут назад Кулеба сообщил, что украинские воины сбили еще одну ракету на Киевщине. Тревога продолжается. Остаемся в укрытиях.

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