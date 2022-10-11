Британские спецслужбы: Украине удалось переломить ход войны 3 11.10.2022, 11:39

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Фото: AP

Российские войска истощены.

Украине удалось переломить ход войны, а возможности российских войск «истощены», считает глава британского Центра правительственной связи — спецслужбы, отвечающей за радиоэлектронную разведку и обеспечение защиты информации органов правительства и армии — Джереми Флеминг.

«Мы знаем — и российские командиры на местах знают, — что их запасы и боеприпасы на исходе», — цитирует BBC заявление Флеминга.

Он также считает, что затраты России на войну в Украине — с точки зрения как людей, так и оборудования — «ошеломляющие», поскольку успехи, которые российским войска удалось добиться в начале вторжения, сейчас сведены на нет.

Флеминг также отмечает, что связанные с войной решения Путина оказались ошибочными и это начали понимать как во властных структурах, так и жители России в целом. «Они видят, насколько сильно Путин недооценил ситуацию», — считает он.

Россиянам, отмечает он, вынуждены бежать от мобилизации, больше не могут свободно путешествовать за границу и осознают, что доступ к современным технологиям и глобальным тенденциям будет резко ограничен.

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