Пионтковский: У Запада есть возможность покончить с Путиным за два дня 5 11.10.2022, 12:27

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Андрей Пионтковский

Российский диктатор полностью капитулировал перед одной из «башен Кремля».

Международные партнеры Украины могут уничтожить режим российского диктатора Путина в течение 2 дней. Для этого необходима политическая воля.

Об этом «24 каналу» рассказал российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский. По его словам, Белый дом и Пентагон имеют разные заготовленные сценарии в случае серьезной эскалации со стороны России. Не зря там раньше намекали, в частности, на уничтожение Черноморского флота в ответ на ядерную атаку.

«У них есть очень детальный план. Каждый корабль сканируется в режиме реального времени. Для этого нужна только политическая воля», – отметил Пионтковский.

Как отмечает Пионтковский, главарь Чечни Кадыров и «повар Путина» Пригожин активно продвигали на место командующего российскими войсками в войне против Украины «сирийского мясника» Сергея Суровикина.

Это значит, что российский диктатор все-таки полностью капитулировал перед, как это называет Пионтковским, «ультрафашистской партией». А множество других своих миньонов он изменил.

«Они требовали его назначения. Путин полностью капитулировал перед ультрафашистской партией. Он всех изменил. В частности, и Генеральный штаб, отдав все двум уголовникам. Второй день идет информация из Москвы об арестах военных, работе «фсбшников», – отметил Пионтковский.

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