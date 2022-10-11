Украинские военные показали ликвидацию «вагнеровцев», спрятавшихся в поле 11.10.2022, 13:21

иллюстрационное фото: reuters

ВСУ успешно поохотились на оккупантов из ЧВК «Вагнер».

Российская диверсионная группа, состоящая из «вагнеровцев», атаковала Бахмут, но сама превратилась в добычу на охоте.

Защитники Украины из 93-й ОМбр «Холодный Яр» устроили горячую встречу вражеской ДРГ на Донбассе.

Тelegram-канал «Украина 365» публикует видео уничтожения спрятавшихся в поле возле Бахмута (Донецкая область) оккупантов. Маскировка не помогла: ВСУ вытравили из-под земли всех российских наемников.

Бойцы 93-й бригады ликвидировали военных преступников из РФ. «Вагнеровцы» прикрывались телами мертвых сослуживцев, бегали по посадкам и позициям, прятались в окопах, пока на них шла настоящая охота. Однако маневры закончились не в пользу российской ДРГ. «Холодоярцы» демилитаризовали всех.

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