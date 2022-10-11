Нацбанк сообщил о гиперинфляции в Беларуси 9 11.10.2022, 13:42

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«Регулируемые» цены и тарифы в сентябре снова выросли.

Базовая инфляция в Беларуси в сентябре по-прежнему держалась на уровне 20% годовых. Об этом сообщает Нацбанк Беларуси. Этот показатель показывает, как изменяются цены без учета сезонного снижения стоимости некоторых овощей и фруктов. При этом, судя из сообщения регулятора, есть условно позитивная новость: базовая инфляция в прошлом месяце немного снизилась. Напомним, в августе она держалась на уровне 20,7%.

По данным Нацбанка, регулируемые цены и тарифы в сентябре выросли на 10,9% к аналогичному месяцу прошлого года. В августе этот показатель был на уровне 11,5%. То есть инфляция на товары, цены на которые регулирует государство, превышает в годовом выражении отметку в 10%.

Сезонные цены на плодоовощную продукцию, по данным регулятора, в сентябре выросли на 10,9% к аналогичному месяцу прошлого года. В августе этот показатель был на уровне 8,1%, а в июле — 20%.

В целом в сентябре инфляция, по данным Белстата, составила 17,4% к аналогичному месяцу прошлого года. Ранее чиновники на этот год прогнозировали рост цен на уровне 6% (декабрь к декабрю), но позже пересмотрели его и подняли прогноз до 19%.

При этом за девять месяцев этого года инфляция составила 14,8% (месяцем ранее этот показатель был на уровне 13,8%). Заметнее всего с начала года подорожали непродовольственные товары — на 18,7%. Продукты стали дороже на 14,4%, а платные услуги — на 10,1%.

Напомним, из-за разогнавшейся инфляции чиновники с 6 октября ввели запрет на повышение цен.

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