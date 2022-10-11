Ученые: Личность взрослого человека не определяется тем, рос он с братьями или сестрами 2 11.10.2022, 16:04

2,032

Опровергнута популярная теория.

Считается, что девочки, у которых есть братья, скорее всего, станут «сорванцами», в то время как мальчики, у которых есть сестры, скорее всего, станут будут более «мягкими». Но новое исследование предполагает, что это лишь заблуждения. Пол родственников «систематически не влияет на личность», пишет Naked.

Новое исследование было проведено исследователями из Лейпцигского университета, Германия, Цюрихского университета, Швейцария и Университета Виктории в Веллингтоне, Новая Зеландия.

Авторы работы проанализировали данные более чем 80 000 взрослых из девяти стран, включая Великобританию, США, Германию, Австралию, Мексику и Китай. Они использовали национальные лонгитюдные исследования, которые систематически собирают информацию о людях на протяжении десятилетий, включая условия их жизни, личностные черты и наличие братьев и сестер.

Ученые проанализировали личностные черты людей, чтобы понять, как наличие братьев и сестер повлияло на них. Кроме того, исследователи изучили так называемый индекс типичной женской личности (TFP), который был сгенерирован на основе пяти личностных черт, для которых наблюдались «систематические гендерные различия».

Как правило, женскими чертами были более низкая толерантность к риску, большая сговорчивость и более высокий невротизм.

Статистический анализ этих данных показал, что личностные черты не связаны с наличием брата или сестры. Авторы работы не обнаружили «никаких значимых причинно-следственных связей между полом следующего младшего брата/сестры и никаких ассоциаций с полом старшего брата/сестры».

Следовательно, личность взрослого человека не определяется тем, с кем мы растем — с сестрами или братьями, утверждают ученые.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».