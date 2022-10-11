Католики требуют допустить представителей общины к осмотру Красного костела 1 11.10.2022, 22:01

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Белорусские католики написали открытое письмо Лукашенко.

Религиозная община «Римско-католический приход Святого Симона и Святой Елены» направили открытое письмо Александру Лукашенко с просьбой допустить уполномоченных представителей прихода к осмотру поврежденных пожаром сооружений Красного костела в Минске. Текст письма опубликован на сайте Красного костела.

В письме просят допустить уполномоченных представителей прихода к осмотру поврежденных пожаром сооружений Красного костела в Минске «с составлением совместного акта осмотра, описи имущества и определением места сохранности по каждой позиции».

Кроме того, община в письме Лукашенко открыто заявила о том, что пожар в храме был не случайным.

«Однако, инцидент от 26 сентябрпя 2022 года с разбитым стеклом окна в пристройке Костела и последующим возгоранием на назначительной площади вблизи места повреждения, с очевидностью являются результатом неправомерных действий неустановленных лиц», — говорится в обращении.

Отмечается, что представители костела до сих пор не имеют доступа к храму.

Прихожане также направили в Следственный комитет запрос о предоставлении информации по результатам проведенных следственных действий.

Напомним, 26 сентября, в костеле при невыясненных обстоятельствах случился небольшой пожар, после которого районная администрация запретила эксплуатацию здания, внутрь перестали пускать верующих и священников.

Утром 6 октября стало известно, что власти приняли решение разорвать соглашение с общиной прихода святого Симона и Елены о безвозмездном пользовании зданием Красного костела. Само здание находится в собственности города Минска.

Позже власти заявили, что здание забрали якобы для проведения ремонта. Однако о намерении возвратить католикам костел после ремонта ничего сказано не было.

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