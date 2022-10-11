Ученые: Луна медленно отдаляется от Земли 9 11.10.2022, 22:15

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Ежегодно спутник нашей планеты отдаляется на четыре сантиметра.

Ученые из Утрехтского и Женевского университетов заявили о том, что Луна медленно отдаляется от Земли. Их расчеты показывают, что спутник нашей планеты отдаляется от нее на 3,8 сантиметра в год, сообщает Phys.org.

В 1969 году астронавты миссии «Аполлон» установили на Луне отражающие панели. Благодаря им ученые смогли изучить движение спутника Земли.

Ученые отметили, что текущая скорость рецессии Луны, если ее спроецировать на прошлое, показывает, что спутник столкнулся с Землей 1,5 миллиарда лет назад. Но это не так, Луна образовалась из частей планеты 4,5 миллиарда лет назад. А значит, текущая скорость – плохой ориентир. В ходе исследования ученые воспользовались комбинацией методов, чтобы изучить прошлое Солнечной системы.

Ученые сосредоточились на изучении слоистых отложений возрастом 2,5 миллиарда лет, которые располагаются в Австралии. Они представляют собой полосчатые образования железа, состоящие из характерных слоев минералов, богатых железом и кремнеземом, которые когда-то широко откладывались на дне океана, а теперь встречаются в самых старых частях земной коры.

В 1972 году австралийский геолог А. Ф. Трендалл поднял вопрос о происхождении различных масштабов циклических повторяющихся узоров, видимых в этих древних слоях горных пород. Он предположил, что закономерности могут быть связаны с прошлыми изменениями климата, вызванными так называемыми «циклами Миланковича».

Циклы Миланковича описывают, как небольшие периодические изменения формы земной орбиты и ориентации ее оси влияют на распределение солнечного света, получаемого Землей в течение нескольких лет. Прямо сейчас доминирующие циклы Миланковича меняются каждые 400 000 лет, 100 000 лет, 41 000 лет и 21 000 лет. Эти изменения оказывают сильное влияние на наш климат в течение длительных периодов времени.

Такие изменения климата существенно влияют на условия на поверхности Земли, например, изменяют размер озер. Они также могут объяснить периодическое озеленение Сахары и низкий уровень кислорода в глубинах океанов Земли. Циклы Миланковича также влияют на миграцию и эволюцию флоры и фауны.

Следы этих изменений можно найти в осадочных породах. Расстояние между Землей и Луной напрямую связано с частотой одного из циклов Миланковича — цикла климатической прецессии. Этот цикл возникает из-за прецессионного движения (колебания) или изменения ориентации оси вращения Земли с течением времени. Этот цикл в настоящее время имеет продолжительность примерно 21 000 лет. Но в прошлом он был бы короче, если бы Луна была ближе к Земле.

То есть, если бы ученые смогли найти отражение циклов Миланковича в старых отложениях, а затем – сигнал земного колебания и установить его период, можно будет оценить расстояние между Землей и Луной в период образования отложений.

Анализ отложений из Австралии показал, что изменения циклов возникали каждые 11 тысяч и 100 тысяч лет. То есть, цикл был гораздо короче существующего цикла в 21 тысячу лет.

Затем ученые просчитали расстояние от Земли до Луны 2,46 миллиарда лет назад. Оказалось, что тогда спутник планеты был на 60 тысяч километров ближе к ней, чем сейчас. Вероятно, что и сутки были гораздо короче – 17 часов, а не 24 часа, как сейчас.

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