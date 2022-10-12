Украинская армия теснит войска РФ к Херсону с двух направлений 6 12.10.2022, 8:13

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Оккупантов уничтожают в «котле» на правом берегу Днепра.

Контрнаступление ВСУ на правом берегу успешно продолжается. Информацией о фронте поделился в Telegram украинский военный корреспондент Богдан Мирошников.

По данным журналиста, ВСУ удалось существенно расширить серую зону у Давыдова Брода, а именно в направлении сел Борозенсое - Миловое. То есть, ВСУ продолжают тактику вытеснения врага с фланга вдоль реки Днепр.

Параллельно военные Украины ведут контрнаступление на противоположном участке фронта.

«Есть продвижение в направлении Херсона на Восток от трассы М-14», - сообщил Мирошников.

Стоит отметить, что правобережная часть Херсонщины фактически стала «котлом» для оккупационной армии РФ.

Российское командование сконцентрировало на этом участке огромную группировку, которая оказалась в ловушке, как только ВСУ перебили три ключевых моста через Днепр. Ее снабжение сильно затруднено. Путей для отступления нет.

Командование РФ просило Владимира Путина разрешения на вывод войск из правобережной части Херсонщины, на что получило категоричечкий отказ.

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