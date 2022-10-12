Newsweek: Украина близка к тому, чтобы контролировать Крым 5 12.10.2022, 9:00

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Южный фронт армии РФ рушится.

Украина близка к тому, чтобы контролировать Крым, поскольку южный фронт России рушится, – полагает обозреватель американского журнала Newsweek.

«Прорывы киевлянами позиций российских войск на юге Украины вблизи ключевого пункта снабжения Крыма водой поставили под угрозу контроль Москвы над полуостровом, который она аннексировала в 2014 году. Помимо электростанции и плотины, Новая Каховка лежит ниже истока начала Северо-Крымского канала (СКК), по которому пресная вода поступает в Крым. Западные официальные лица заявили, что получение Украиной контроля над такой сетью станет важным событием в войне.

«Я считаю, что украинские силы попытаются заблокировать СКК, если им удастся контролировать этот район», – сказала Newsweek Алла Гурская, аналитик из Jamestown Foundation.

До 2014 года канал обеспечивал полуостров более чем 80 процентами общего забора воды, большая часть которой использовалась для сельского хозяйства. С момента аннексии Крыма Москвой водоснабжение полуострова зависело исключительно от внутренних резервов, но их оказалось недостаточно. По словам Гурской, за последние восемь лет в Крыму наблюдался приток людей из других регионов России, а также создание военных баз, что еще больше увеличило нагрузку на водопотребление. Гарантия воды для Крыма была одним из четырех пунктов плана, предложенного основателем Tesla Илоном Маском, который вызвал гнев в Киеве из-за его идеи оставить полуостров под контролем России, чтобы положить конец войне. Между тем, военный источник в США сообщил The Telegraph, что возвращение Крыма Украиной стало «весьма реальной возможностью».