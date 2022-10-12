Беларусь отправила в РФ первую партию снятых с хранения танков Т-72 1 12.10.2022, 9:29

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иллюстрационное фото

Кроме того, режим Лукашенко ремонтирует российскую технику, поврежденную на войне в Украине.

Из Беларуси в РФ отправили 20 танков Т-72, снятых с хранения. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 12 октября.

«Лукашенко заявляет о готовности республики Беларусь оказать помощь РФ в войне против Украины. Оборонно-промышленный комплекс Беларуси уже задействован в ремонте российской техники, поврежденной в ходе боевых действий. Кроме того, снята с хранения и отправлена в Белгородскую область первая партия из 20 танков Т-72", – говорится в сообщении.

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