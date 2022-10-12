«То еду не поделили, то имущество»: обострились конфликты между кадыровцами и военными РФ 12.10.2022, 9:38

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иллюстрационное фото

Российские солдаты возмущены, что боевики Кадырова вообще не бывают на передовой.

После вторжения в Украину неоднократно поступали сообщения о конфликтах между военными армии России из Чечни и бойцами других подразделений. По разным данным, стычки происходят на бытовой и национальной почве.

«То еду не поделили, то имущество. То кто-то кого-то оскорбил, назвав хачем, чуркой или свиньей», – объясняет источник редакции «Кавказ.Реалии» взаимоотношения между кадыровцами и другими военнослужащими РФ.

В конце сентября в сети была опубликована жалоба от имени жен и матерей военнослужащих так называемой народной милиции самопровозглашенной «ДНР». В письме, подлинность которого не подтверждена, утверждается, что мобилизованные сепаратистами бойцы подвергаются «издевательствам и унижениям со стороны военных [армии России из] Чеченской республики».

В Херсонской области, где на фронте находится немало уроженцев Чечни, споры вспыхивают наиболее часто, о чем без предъявления доказательств заявил в твиттере советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, кадыровцы присваивают награбленное на оккупированных территориях, участвуют в мародерстве и дележе чужого имущества.

В конце апреля украинская сторона заявляла о конфликте с участием кадыровцев в селе Киселевка Херсонской области. Там между бурятскими и чеченскими наемниками якобы произошла перестрелка. Подтверждений этой информации из независимых источников не поступало.

«Чеченцы вообще не бывают на передовой, оставаясь в тылу исключительно в качестве «заградительных отрядов». Их задача – побуждать подразделения оккупантов к активным действиям. То есть открывать огонь по тому, кто пытается отступать», – утверждала разведка Минобороны Украины.

Источники редакции «Кавказ.Реалии» из воюющих на стороне Украины добровольческих чеченских подразделений на условиях анонимности сообщили, что конфликты с участием кадыровцев – не редкость. По их данным, чаще всего стычки происходят с наемниками из «чисто российских регионов».

Руководитель украинской экспертной группы «Сова», профессор Михаил Савва подтверждает эту информацию. Со ссылкой на рассказы очевидцев он утверждает, что ему известно о случае, когда кадыровец расстреливал раненых российских солдат, чтобы не эвакуировать их с прифронтовой территории.

«Уже в начале марта появилась информация, что подразделения [армии России] из Чечни выступают в роли заградительных отрядов для других подразделений. И был яркий случай, когда кадыровцы добили в Киевской области более десятка российских раненных, чтобы не заниматься их эвакуацией. На ряде направлений кадыровские подразделения не принимают участие в боевых действиях первой линии, такое разделение ролей вызывает ненависть членов других российских формирований», – утверждает Савва.

Еще один источник информации о действиях кадыровцев в Украине – рассказы бойцов нечеченского происхождения, попавших на войну через подготовительный центр в Гудермесе. Например, дневник челябинского наемника Александра Воложанина по прозвищу «Якудза» подробно рассказывает о нескольких эпизодах мародерства в домах мирных жителей.

Российский десантник Павел Филатьев, который участвовал в захвате Херсонской области, а затем осудил вторжение в Украину, рассказал, что ни разу не видел кадыровцев на передовой. По словам Филатьева, ни у кого из солдат и офицеров на фронте не было телефонов, а военные из чеченских подразделений постоянно снимали видеоролики для соцсетей.

«Когда они [кадыровцы] показывают какие-то кадры своих боев, я на это смотрю и понимаю, что это не выглядит как перестрелка. Это не боевые действия, это какая-то пародия на них... Пробыв два месяца только на передовой, я ни разу чеченцев там не видел», – рассказывал десантник в интервью изданию Republic.

Командир батальона «Восток» сепаратистской «ЛНР» еще в марте подверг критике методы ведения боя и подготовку кадыровцев.

«[Это] обычные люди из мирной жизни. На них потратили деньги, экипировали и предложили поучаствовать в войне. На самом деле у них степень готовности к реализации задачи очень невысокая», – заявил Александр Ходаковский. Позднее он принял участие в записи видео с приближенным главы Чечни Адамом Делимхановым и отказался от своих слов.

«У них все через одно место»

Попавший в плен российский сержант, десантник полка «Ахмат» Андрей Стадник в интервью украинскому блогеру Владимиру Золкину рассказал, как формируются и воюют «добровольческие» подразделения из Чечни.

В роте Стадника было всего несколько уроженцев республики, остальных бойцов набрали в других регионах, в том числе в Ингушетии, Дагестане и Карачаево-Черкесии. Как заявил сержант, подразделения кадыровцев, укомплектованные исключительно военными из Чечни, наемники называли «тикток-армией».

«Подразделения в «Ахмате» называют то ротами, то батальонами. У них боевая единица измеряется не по численности, у них все через одно место», – заявил пленный, отметив, что сам он был приписан к мотострелковому подразделению.

Согласно условиям договора с Минобороны, через два месяца после отправки в Украину ожидалась ротация, контрактников «Ахмата» должны были отпустить на месяц домой. Но в обещанные сроки этого не произошло.

Стадник до конца июня проходил службу в армии России, потом ему предложили стать инструктором по огневой подготовке и отправиться в Украину за зарплату в 170 тысяч рублей плюс боевые. Для этого нужно было явиться в администрацию Грозного и присоединиться к так называемым добровольцам. 24 июня Стадника отвезли в институт спецназа в Гудермесе. Подготовка заняла неделю – бойцов учили стрелять из автомата.

«Это не подготовленный спецназ и не элита войск. Там немало людей, кто не служили в армии», – заявил военнопленный в интервью.

В Украине вместе с наемниками из Чечни он три недели охранял штаб в оккупированном Лисичанске Луганской области. Вот как Стадник описывает бытовые условия и «боевые задачи» кадыровцев в тот период.

«Военные из «Ахмата» жили в частном секторе. Помогали местным, гоняли мобилизованных из непризнанных республик. Те напивались и буянили, пугали местное население. Это малообразованные люди, получившие оружие... Мы их ловили и сажали в подвал», – признался сержант.

По словам пленного, у его подразделения, которое было приписано к полку «Ахмат», было плохое снабжение. Самому Стаднику выдали автомат Калашникова 1983 года выпуска и не дали бронежилет. Сержанту вместе с сослуживцам пришлось самостоятельно добывать обмундирование: они выменивать снаряжение у сепаратистов «ЛНР» на водку, снимали шлемы и бронежилеты с раненых, забирали ненужное у других подразделений.

27 июля Стадника отправили в качестве заместителя командира группы в окопы под Лисичанском. Офицеров в его подразделении не было. Как рассказывает военнопленный, на боевых позициях отряд попал под дружественный огонь.

«Это из «ЛНР» по нам фигачали. Мы слышали, откуда вылеты. Наш же танк стрелял издалека по нам... Нет [боевого] слаживания между подразделениями. Выяснилось, что они должны были стрелять по украинским позициям, но промахнулись. В окопах мы находились от трех до шести дней. Ели консервы, тушенку... Нас использовали как пушечное мясо. Сажали в окоп, в который прилетает с двух сторон», – пожаловался бывший боец «Ахмата».

«Грызня усиливается»

Правозащитник ликвидированного в России центра «Мемориал» Олег Орлов объясняет конфликты между кадыровцами и другими военными армии РФ именно неравным распределением снаряжения.

«За ними [отрядами из Чечни] стоит Кадыров. Они лучше вооружены, лучше снабжаются, чем другие структуры и части [вооруженных сил России и сепаратистов]. Возникает страшная взаимная ревность, нелюбовь, переходящая в ненависть между структурами», – считает собеседник.

Он указывает, что среди кадыровцев тоже не все благополучно.

«Есть разница между теми контрактниками, которые не являются чеченцами и попали в полк «Ахмат», пройдя двухнедельные курсы в Гудермесе, и кадровыми кадыровцами. Конечно, между ними есть противоречия. Вторые считают себя «белой костью», а первых – сбродом», – объясняет Орлов.

По мнению правозащитника, конфликты между бойцами из Чечни и другими российскими военными будут происходить все чаще.

«Украинская армия наступает, и в этом свете грызня усиливается и выплескивается в публичное поле. Это не может не отражаться на отношениях между участниками подразделений на местах», – говорит собеседник.

Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов называет силовиков из Чечни «самыми разрекламированными» частями армии России. Однако, по его словам, образ бесстрашных воинов не соответствует реальной боеспособности кадыровских подразделений.

«Это хорошо знают в самой российской армии. Представители вооруженных сил и Генштаба России недолюбливают кадыровцев и самого Кадырова», – утверждает Юсов, не объясняя происхождение этой информации.

Руководство Чечни и армии России сведения о конфликтах между бойцами разных подразделений группировки войск в Украине не комментируют.

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